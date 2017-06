Le mardi 6 juin, les travaux seront lancés sur la route départementale 222, sur les communes de Saint-Léger-de-Balson, Bourideys et Préchac, entre le bourg de Saint-Léger-de-Balson et le carrefour de La Bastide.

La première phase du chantier permettra d’élargir et de renforcer la chaussée. La seconde phase permettra de réaliser les revêtements de surface en béton bitumineux à froid, procédé utilisé pour préserver l’environnement. La fin des aménagements est prévue le 28 juillet 2017.

La route coupée, une déviation mise en place

La route sera fermée durant les travaux. Seuls les riverains habitant hors agglomération sur ce tronçon de la RD 222 et les transports scolaires auront l’autorisation de circuler durant les travaux.

Des déviations seront proposées depuis Préchac vers Saint-Symphorien, via la RD 8 Bourideys, et depuis Saint-Symphorien vers Préchac, via la RD 3 Villandraut et la RD 8.

Le département de la Gironde finance intégralement les travaux réalisés sur la RD 222 à hauteur de 405.000€.