Loubens Deux marchés de Noël ce week-end

C’est à Loubens qu’il faut se rendre ce week-end pour préparer Noël. Samedi et dimanche, la Ferme du Moulinat et le Château de Lavison rassemblent les professionnels, bons conseillers pour passer de bonnes fêtes.

Deux jours pour les gourmands

À la ferme du Moulinat, Amélie Fazembat propose des ateliers de cuisine, terrine de foie gras, guinettes et biscuits de Noël. Ils auront lieu respectivement chaque jour à 10h et à 15h, à 11h30 et 16h30 et à 11h45 et 16h. Animés par des professionnels, ils sont ouverts, sur réservation, à un coût de 50€ pour la terrine, 10€ pour les guinettes et 15€ pour les biscuits. Les apprentis repartent avec leur chef-d’œuvre.

Côté marché, on va trouver le brasseur Moustous, la mièlerie de Beaussire, la confiture artisanale, les produits frais de la ferme du Moulinat dont foie gras et magret pour remplir de beaux et bons paniers garnis, les vins rouge et rosé du château Haut de Lerm, les peluches de Dominique Larègle, la décoratrice d’intérieur Ludivine, les bijoux de Cécile Lecourt et poulets, chapons et dindes.

À midi, le repas sera servi avec foie gras mi-cuit, les cuisses confites de canards avec lentilles vertes produites sur la ferme, un dessert au choix, pain et vin pour 16€ par adulte. Les enfants dégusteront le même menu mais sans foie gras, ni vin, pour 7,50€. Amélie rassure sa clientèle en précisant que les 300 canards élevés pour les fêtes sont bien engraissés avec les céréales et le maïs de sa ferme.

■ Ferme du Moulinat, informations par téléphone au 05.53.71.30.84, par mail à lafermedumoulinat@gmail. com ou sur l’événement Facebook.

Une belle exposition dans les chais

Martine et Alexandra Martet concentrent dans les chais décorés, une pléiade d’artisans locaux, professionnels de bouche ou de cadeaux. Pour le repas de dimanche midi, les visiteurs auront le plaisir de remplir leur assiette selon leur envie. Le menu peut être varié avec le saumon bio de Villenave-d’Ornon, les volailles de Noël de Noaillac, les huîtres « Pousse de claire » de l’Île Madame, la vanille de La Réunion, les fromages de Gironde-sur-Dropt, le traiteur et chocolatier des Fontaines à La Réole, le café Bio et le vin du château.

Côté artisanat, on trouvera de vrais créateurs avec les coussins et nappes style anglais de C. Ponsard, les décors de Noël en ardoise, des porcelaines décorées d’Axelle Labrousse, des idées de décoration d’intérieur avec C. Avadjian, des merveilles de petits meubles en bois et à prix abordables fabriqués avec des matériaux de récupération par E. Besançon, des poteries d’Albret de C. Atkin, des tricots en alpaga de S. Zahn, des cartes de vœux et agendas de A. Darcos.

■ Château de Lavison, informations par téléphone au 05.56.71.48.82 ou 06.82.80.24.17.

Nicole Latrille-Trani