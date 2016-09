Tonneins Deux jours pour découvrir le patrimoine

« La ville et le territoire ont des atouts incontestables » explique le maire Dante Rinaudo.

« Les journées du patrimoine, c’est l’occasion rêvée de mettre en valeur et montrer au public une partie de ce que nous avons sur le territoire ». Depuis quelques années, plusieurs initiatives, de particuliers ou d’associatifs, permettaient au public de découvrir le patrimoine local. Désormais, la commune a choisi de les regrouper pour établir un programme, samedi et dimanche.

16 édifices religieux

Dans 16 édifices religieux (à Tonneins, Clairac, Unet, Colleignes Bourran, Laffite-sur-Lot, Marsac, Varès et Villeton), des passionnés locaux animeront les visites et les agrémenteront d’anecdotes sympathiques. « Ce sont souvent des relais d’église, qui ouvrent et qui ferment les églises. Ce ne sont pas des historiens, mais on peut trouver de petites histoires dans la grande ».

Tonneins : église Notre Dame (samedi de 9h à 12h, 15h-18h ; dimanche, 15h-18h) ; église Saint-Pierre (s : 14h30-17h) ; Temple (s : 9h30-12h ; d : 15h- 17h) ; Clairac : église St-Pierre- ès-liens (s. : 9h-12h et 15h-18h ; d. : 15h-18h) ; Temple (s. et d. 15h-18h) ; Eglise d’Unet (s. et d. 14h-18h) ; Colleignes Bourran : églises St-Pierre, St-Brice et StVincent (s. : 9h-12h et 15h-18h ; d. 15h-18h) ; Lafitte-sur-Lot : église St-Sauveur (s. 15h-18h ; d. 15h-18h) ; Temple (s. 15h- 18h ; d. 10h-12h et 15h-18h) ; Marsac : église notre Dame (s. et d. : 15h-17h) ; Varès : église Ste-Marthe (d. : 15h-18h) ; église St-Cirq de Villotes (d. : 15-18h) ; Villeton : glise St-Christophe (s. et d. : 8h – 18h).

Exposition

Collectionneur et passionné d’histoire, Pascal Londéro proposera une exposition sur la guerre 39-45 (uniformes, affiches, documents, casques, etc.), samedi et dimanche, de 13h30 à 17h30, au centre culturel.

Voitures anciennes

Depuis 6 ans maintenant, les Passionnés du Lion organisent un grand rassemblement de véhicules anciens. Dimanche, outre la possibilité de visiter la chapelle (toute la journée), les amateurs pourront admirer les véhicules exposés. Ceux-ci partiront de la rue Joffre (rendez-vous à 9h), histoire de « conduire » le public vers la place Jaurès avant de partir en balade architecturale. Ils se réuniront ensuite, à la chapelle Vénès pour déjeuner (réservations au 06.12.69.73.89).

Bouquinistes

Place Jean Jaurès, de 9h à 19h, le rotary organise, avec les Inner Wheel, un rassemblement de bouquinistes, avec des livres anciens, certes, mais aussi des dessins, des affiches, cartes postales, timbres, etc. (contact : 06.23.15.17.69). Enfin, au dé- part du kiosque de la place Jean Jaurès, un rallye découverte de Tonneins sera proposé avec un quizz de 47 questions permettant de parcourir la ville pour 1h15 de parcours à pieds.