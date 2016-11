Marmande Deux jeunes délinquants arrêtés par les gendarmes

Deux individus Marmandais, un majeur et un mineur, ce dernier défavorablement connu des services de gendarmerie, ont été interpellés au terme de plusieurs jours d’enquêtes. Ils sont pour l’instant accusés d’agressions et pourraient être poursuivis pour de nombreux autres méfaits.

Le 16 novembre, le mineur avait agressé en gare de Marmande le chef de service. Quelques heures plus tard, l’employé de la SNCF était pris à partie par deux individus dont une fois de plus, le mineur. La victime se verra octroyer 6 jours d’ITT. Les gendarmes constatent les faits, et suite à des investigations, les deux auteurs ont été interpellés, le mineur le 19 novembre et le majeur le 23.

Ils seront placés en garde à vue. Le jeune majeur a été remis en liberté le 24 au soir, mais fera l’objet d’une convocation au tribunal, alors que le mineur est envoyé à Gradignan, en centre d’éducation fermé dans lequel il s’était déjà distingué en mettant le feu. L’enquête continue par les gendarmes de la compagnie de Marmande.

C.T.