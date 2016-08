Saint-Selve Deux hectares en feu

Les pompiers qui se rendaient en renfort, mercredi en fin d’après-midi, sur l’important incendie d’Hostens (Gironde) et Mano (Landes), sont intervenus sur un feu de végétation à Saint-Selve.

L’incendie s’est déclaré sur la route entre Portets et Saint-Michel-de-Rieufret et a détruit environ deux hectares de végétation.

L’origine du feu pourrait être volontaire selon les agents de la DFCI (Défense des forêts contre l’incendie) qui étaient également sur place et ont prêté main forte aux secours.

La gendarmerie a ouvert une enquête.

Vigilance orange

La Gendarmerie de la Gironde rappelle que le département est en vigilance orange (risque élevé, niveau 3 sur une échelle de 5) pour les risques d’incendies en forêt depuis le lundi 22 août et jusqu’à nouvel ordre.

En conséquence, des restrictions seront appliquées dans certains espaces des communes à dominante forestière notamment :

- l’interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules à moteur entre 14h et 22h,

- l’interdiction d’activités d’exploitation forestière (travaux sylvicoles, carbonisation, sciage…) entre 14h et 22h

- l’interdiction d’activités ludiques et sportives dans le même créneau horaire, à l’exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètres de plans plages.

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit à l’intérieur des bois, forêts et landes et ce, jusqu’à une distance de 200 mètres :

- de fumer, ou jeter tout débris incandescent,

- d’utiliser du feu,

- de procéder à des incinérations et brûlages dirigés,

- de pratiquer le camping isolé et le bivouac,

- de tirer des feux d’artifice qu’ils soient publics ou privés.