Meilhan-sur-Garonne se mobilise depuis longtemps pour le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Octobre rose. Des actions ont déjà eu lieu, le point d’orgue des actions se déroule ce week-end.

Vendredi soir

Ainsi, ce vendredi 13 octobre à partir de 18h, soirée papotages, grignotages et concert sur le thème «La maladie, l’estime de soi, le regard des autres», à la Maison du temps Libre. Le public pourra ainsi échanger avec les soignants du centre hospitalier Marmande-Tonneins et du centre de dépistage départemental, mais aussi des acteurs de la Ligue contre le cancer 47, d’Alliance 47 et de la photographe Jenny et ses modèles.

Samedi

Samedi 14, place aux Foulées roses, une grande marche de Saint-Martin-Petit à Fourques-sur-Garonne, tout le monde est invité à participer.

Le départ se fera à 9h de Saint-Martin-Petit (petit déjeuner offert dès 8h30); à 10h, à Jusix, traversée de la Garonne avec les sauveteurs de Couthures; à 12h, pause à Meilhan, avec des animations sur le Tertre par Meilhan en forme et l’Aviron Marmandais, apéro rose et repas tiré du sac; à 13h30, départ de Meilhan, direction la Voie verte; 14h, café gourmand offert à l’écluse des Bernès à Marcellus; 15h, pause sucrée-salée offerte à Montpouillan, accompagnement sur la gabarre via Fourques; 16h, arrivée à la halte nautique de Pont-des-Sables, avec rafraîchissements offerts et animation de l’Aviron Marmandais; à 17h, verre de l’amitié offert à la mairie de Fourques-sur-Garonne.

Navette en bus aller-retour gratuite.

Renseignements au 05.53.94.30.04.