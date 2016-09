Roaillan Deux frères condamnés pour un trafic de cannabis

47 pieds de cannabis et de la résine ont été saisi par les gendarmes de Langon au domicile de deux frères à Roaillan.

Âgés de 25 et 20 ans, ils ont été présentés devant le tribunal de correctionnel de Bordeaux vendredi dernier en comparution immédiate.

Jugés pour usage, détention, offre et cession de stupéfiants, l’aîné a été condamné à six mois de prison avec sursis, deux ans de mise à l’épreuve et une obligation de soins et son frère à trois mois de prison avec sursis.

