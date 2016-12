Le bras de fer que se livrent l’enseigne de bricolage Narbonnaise Tridôme et Bricorama tire à sa fin. Bricorama a épuisé tous les recours possibles pour retarder le plus possible l’arrivée de son rival mais cette fois, on y voit plus clair. Tridôme prévoit une ouverture en fin d’année 2017. Pour Buffalo Grill, les affaires se passent plus simplement, le premier coup de pelle est même attendu pour le 15 janvier.

