Cadillac Deux boxeurs pro à l'UAC

La section boxe de l’UA Cadillac, avec Thierry Fréville aux commandes depuis trois ans, poursuit son ascension vers les sommets en accueillant des boxeurs amateurs toujours plus nombreux, hommes et femmes réunis, ainsi que des jeunes pour apprendre la « boxe éducative » à partir de 6 ans. Il y a aussi des boxeurs plus expérimentés puisque la section héberge cette saison deux professionnels.

Aux JO de Pékin

Il s’agit de Kamel Kada, 33 ans, par ailleurs pompier, et Besarion Khutuashvili, Géorgien de 32 ans. Le staff est complété par un boxeur ukrainien qui a participé au JO de Pékin, Kakhaber Jvania. Il apporte son expérience pour l’entraînement, en binôme avec Pierre Gwango.

Avec Thierry et son équipe -Francis Capelli, Alexis Freund, Nicolas Boudet, Fred Pedurand et Céline Mortelette qui a pour projet de devenir entraîneur-, parions que la boxe cadillacaise a de beaux jours devant elle.

Entraînements salle Jeanne D’Arc

Lundi et vendredi de 18h30 à 20h30 pour les Loisirs et amateurs adultes

Mercredi, boxe éducative pour les enfants de 6 à 16 ans de 17h30 à 19h

Mercredi, de 19h à 20h30, renforcement musculaire

Cotisation annuelle 90€ pour les adultes, 65€ pour les enfants (jusqu’à Cadet 2, année de naissance 2001)

Eric Boulanger

Renseignements : 06.83.21.52.68.