Samedi, des ânes et leurs propriétaires ont passé une partie de la journée devant l’entrée de Super U. En fait, il s’agissait de fabricants de savon à base de lait d’ânesse venus présenter leurs produits.

La recherche de produits locaux et naturels de Roger Beaux, le propriétaire du magasin, porte ses fruits. Ayant déjà réussi pour les vins et la viande, il a maintenant trouvé un producteur de savon au lait d’ânesses dans les landes girondines dont les produits vont rentrer dans les rayons du Super U.

Une fabrication suivie du début à la fin

C’est un couple amoureux des chevaux et des ânes installé dans le petit village de Brouqueyran avec son troupeau d’ânesses en liberté qui fabrique de a à z ce savon artisanal naturel Le Trésor d’Ânon.

De plus en plus de gens ont des problèmes de peaux, les causes sont multiples : pollution, stress, alimentation, mais peut- être aussi le classique tube de gel douche qui a envahi nos salles de bain il y a plus de 30 ans.

Aucun produit chimique

Dans sa composition écrit en lettres microscopiques, on trouve, au milieu d’autres produits chimiques, très souvent du paraben et quelques fois des dérivés de benzène. Dans le savon au lait d’ânesse, aucun produit chimique, la saponification se fait à froid avec de l’eau de source, des matières premières biologiques et le lait d’ânesse qui ajoute à un toucher très doux des propriétés nourrissantes et apaisantes pour la peau.

Deux types de savons sont désormais disponibles : Trésor d’Ânon au beurre de karité hypoallergique et Trésor d’Ânon à l’huile d’amande douce.

Patrick Marichal