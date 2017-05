Initiation, perfectionnement, l’avenir passe par ce genre de journée de détection. Comment découvrir de nouveaux talents prometteurs ? Autant se diriger vers le public ciblé en proposant une action délocalisée à Marmande. Le SU Agen tient à rayonner régionalement, à susciter l’envie des jeunes de progresser, de rejoindre des générations opérant dans les divers championnats de France. C’est vrai pour les cadets et juniors, sans omettre les plus jeunes catégories qui ont ainsi la chance de suivre toute la filière de formation, au contact d’entraîneurs et éducateurs diplômés.

Tests sportifs et les études

Club phare entre Toulouse et Bordeaux, le SUA a été classé neuvième des centres de formation de clubs de Top 14 selon l’évaluation des résultats sportifs et scolaires, lors de la saison 2015-2016. Il se peut que parfois certains jeunes passent par maille.

La détection est justement un moyen de cerner des cas intéressants. Le but de cette journée est de faire passer des tests physiques, de puissance, de vitesse, de mobilité puis des tests plus spécifiquement axés sur le rugby : plaquage, passe, jeu au pied.

Ateliers et petits matches permettent d’évaluer les candidats. Indépendamment du terrain, où ils seront jugés par des entraîneurs et des préparateurs physiques, les jeunes passeront un entretien pour aborder leur suivi scolaire. Les parents sont conviés à assister à cet échange. Dans le cas présent, ce « dépistage », co-piloté par le SUA et par l’US Marmande, est censé toucher un large public, des catégories situées entre U12 (nés en 2005) et U18 (1999).

A Marmande, il faut savoir qu’il existe une section sportive avec son pensionnat au Lycée Val de Garonne, pour des élèves de la seconde à la terminale. Pour tirer partie de ce partenariat avec le club agenais, l’USM vise à renforcer ses équipes de jeunes.

« Le SUA cible certains profils, tous ne seront pas pris. Nous proposons une alternative », explique Franck Tauzin, manager à Marmande. Voilà, vous connaissez la démarche et les interlocuteurs, reste à vous inscrire.

Contacts : cyril.lazaro@agenrugby.fr (06 03 19 46 87) ou secrétariat de l’USM au secretariat. usmarmande@orange.fr (05 53 64 08 35).