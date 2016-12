Une intervention pour détruire un nid de frelons asiatiques au Domaine du Daurat a été demandée par la mairie de Saint Pierre d’Aurillac. Dominique Pousseau d’Illats, bénévole du GDSA 33 Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de Gironde a réalisé cette opération ce jeudi 24 novembre.

Au-delà de la destruction de nos ruches (Il suffit de 15 frelons asiatiques pour venir à bout d’une seule ruche) ce nid se trouvait à proximité d’habitations et pouvait présenter un danger pour les personnes. Dominique Pousseau comme ses collègues « perchistes » est équipé d’une perche de 24 mètres avec laquelle il pique le nid et y diffuse du gaz SO2 (dioxyde de soufre) qui tue les frelons en quelques secondes et qui est sans danger pour l’homme et l’environnement.

Ce produit est autorisé par Préfecture et est préférable aux poudres qui laissent des résidus mortels pour les oiseaux. Cette méthode est bien plus fiable que de tirer au fusil dans le nid : l’éradication n’est pas complète et présente des dangers pour les tireurs : en effet, le frelon asiatique est très agressif si on approche du nid et sa piqûre très douloureuse et allergène.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Ainsi, Dominique doit revêtir un équipement protecteur complet. En une demie heure le nid est par terre avec ses 5 étages d’élevage de larves, ses nombreuses alvéoles pour accueillir les frelons soient 1 000 individus volants et jusqu’à 5 000 œufs.

Cette intervention est gratuite si elle est demandée par la mairie en échange d’un don qu’elle peut faire à l’association GDSA 33. Si vous repérez un nid de frelons, prévenez votre mairie ou le GDSA 33 : http://www.gdsa33.com/destructiondesni/index.html

Philippe Leruste