Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Superman, Hulk, Spiderman, Deadpool ou encore The Punisher… Il y avait du super-héros dans le club-house de l’US Galgon ce 11 novembre, pour la soirée Marvel & DC Comics organisée par le club. Un Sangoku et un Vegeta se sont même invités à la fête. En mauvaise posture en championnat – ils sont avant-derniers de la poule 1 de brassage série – les Girondins ne tombent pas dans la morosité et gardent le sourire.

Le costume de Wonderwoman pour la recrue

Avec une telle ambiance et des super-héros sur le terrain, les Galgonnais devraient rapidement retrouvés le chemin de la victoire. Pourquoi pas dès le 19 novembre, sur la pelouse de Sainte-Eulalie-en-Born, l’ancien club de Mathias Montiel ? Pour l’occasion, le troisième-ligne aile a eu le droit, comme bizutage, de porter le costume de Wonderwoman. Du coup, certains coéquipiers lui ont reluqué le décolleté toute la soirée. Sans que ça n’aille plus loin. Apparemment…