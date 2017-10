Santé. Des substances nocives dans les baumes à lèvres ?

Le froid de l’hiver dessèche les lèvres. Pour affronter les gerçures, le réflexe reste souvent de sortir son baume à lèvres afin de s’hydrater. Une bonne idée ? Pas forcément selon l’UFC Que Choisir.

L’association a testé 21 produits pour aider le consommateur à savoir vers quel produit se diriger. Résultat ? Dix sticks à lèvres comportent des perturbateurs endocriniens, des huiles minérales pouvant être nocives pour l’organisme quand elles sont ingérées et des hydrocarbures de synthèse.

« On a retrouvé des résidus ; l’un est cancérogène, l’autre semble être toxique. Or, ils s’accumulent dans le foie et les ganglions lymphatiques », décrit l’enquête.

Et de poursuivre : « On ne sait pas exactement quelles sont les conséquences pour l’organisme, mais des études ont montré que certaines personnes en ont jusqu’à 5 grammes dans l’organisme, donc on estime que ce n’est pas du tout souhaitable ». Des conclusions inquiétantes pour ces produits du quotidien utilisés par toute la famille : femmes, hommes et enfants.

Plusieurs marques épinglées

Si l’association distribue les cartons rouges, elle donne aussi quelques bons points. En effet, certains fabricants n’utilisent pas de perturbateurs endocriniens, mais préfèrent des cires d’abeilles ou des ingrédients d’origine végétale. Les meilleures notes sont pour le baume à lèvre Cien de Lidl, celui de Caudalie et le stick bio de Melvita.

Enfin l’UFC Que Choisir déconseille l’utilisation des produits en pot. En mettant ses doigts dans le pot, le baume est rapidement contaminé par toutes sortes de bactéries.

Parmi les marques épinglées par l’UFC Que Choisir : Yves Rocher, Ultra Doux, Labello, Carmex, La Roche Posay, Boiron, Avène, Le Petit Marseillais, Aptonia et Uriage. « Même des marques ayant une image santé bien ancrée explosent la limite avec leurs teneurs sept à huit fois supérieures ! », constate l’enquête.

APEI-Actualités. Johanna Amselem