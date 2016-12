Le plan local d’urbanisme est en cours de révisions afin de coller avec le SCoT et le Grenelle, l’occasion de redessiner

« Il ne va pas y avoir que des heureux » annonce le maire Dante Rinaudo, « en sachant que nous n’allons pas bousculer l’existant » rassure-t-il dans la foulée. La révision du PLU (plan local d’urbanisme) est devenue inévitable. La commune est dans l’obligation de se mettre en conformité avec le Grenelle et le SCoT.

La révision a donc été lancée depuis un mois, et pour minimiser les coûts d’une telle opération, quatre communes voisines (Varès, Lagruère, Le Mas d’Agenais et Caumont-sur-Garonne » ont adhéré à l’initiative, mutualisant ainsi les moyens techniques et les compétences.

L’image de la ville

« Le diagnostic est bientôt terminé » explique le maire, « il s’agit de bien déterminer, zone par zone, ce que l’on veut faire, avec des données importantes ». L’idée est d’imaginer le territoire de demain en tenant compte des déplacements dans la ville, du tourisme, du patrimoine, de la vie sociale et bien sûr, du cœur de ville. « La doctrine, c’est : plus de mitage. Il faut se réapproprier le cœur de ville et préserver les parties environnementales. Il faut qu’il y ait une cohérence sur la ville et sur le territoire ».

Ainsi, certains terrains jusqu’ici constructibles ne le seront plus et inversement… « Il y a quand même quelques révisions conséquentes » avance Dante Rinaudo. L’ensemble de la ville va être analysé, secteur par secteur, « de manière à la zoner en cohérence avec le SCoT et ce qu’on veut faire de notre ville ». Beaucoup d’objectifs sont fixés : préserver les espaces agricoles ; préserver le patrimoine urbain ; prendre en compte le plan de prévention des risques des confluents ; développer l’activité économique, développer le tourisme ; favoriser les modes de circulation douce…

Cette révision du PLU devrait durer encore une trentaine de mois.