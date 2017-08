Les galères ont commencé l’an dernier pour Solange Bayeurte. La Réolaise, qui habite depuis six ans route de Marmande, a constaté la venue de quelques rats par la bouche d’égout qui se trouve sur la route longeant son habitation.

Depuis, les rongeurs sont de plus en plus nombreux et semblent avoir envahi les maisons environnantes. Les terriers se sont multipliés et elle se trouve aujourd’hui impuissante.

Sur Facebook, la Réolaise n’hésite pas à publier ses diverses expériences pour montrer le problème avec photos de rats morts et de nombreux terriers ou encore vidéos d’autres rongeurs qui arrivent jusqu’à sa terrasse.

Débats au sein du conseil municipal

Il y a quatre mois, Aline Martin, membre de l’opposition, tombe sur les différentes expériences de Solange Bayeurte sur Internet. Après l’avoir contactée et découvert les dégâts sur place, elle décide d’en parler. À la suite de la première assemblée, Bruno Marty, maire de La Réole, décide de rencontrer la riveraine avant de lui acheter personnellement de l’anti-rat qui fut insuffisant.

S’ensuivra un deuxième conseil municipal où le débat revient sur la table et duquel le premier magistrat indique qu’un traitement sera réalisé fin juin, finalement décalé pour la fin du mois suivant. « Nous avons fait intervenir une société spécialisée pour opérer la dératisation de plusieurs quartiers, presque la moitié de la ville » précise Bruno Marty avant d’ajouter qu’une seconde salve aura lieu fin septembre ou début octobre avant une troisième début décembre avec une visite de l’ensemble du territoire.

Ce dernier poursuit : « Nous avons aussi inspecté les cours d’eaux du Pimpim et du Charros mais nous n’avons pas vu de rats. Cela nous a rassurés car quand il y a prolifération des rats, on en trouve dans les ruisseaux de la ville. »

Insatisfaisant selon la porte-parole

Porte-parole du quartier, Solange Bayeurte se montre insatisfaite du travail réalisé, qui, semble-t-il, fut contredit par une société de dératisation sur Langon, étant donné l’étendue de l’invasion avec les nombreux terriers. Ce à quoi répond le maire : « les terriers partent tous d’un même endroit. L’entreprise tue à la base ». Pour la Réolaise, cette situation doit rapidement arriver à son terme. Elle qui accueille régulièrement des enfants craint que ces derniers se fassent attaquer.

Cette peur est partagée par les voisins. « Cela fait un an ! Le matin, je vois des rats sur le trottoir. Aujourd’hui, je n’ai plus peur des rats » assure-telle mais c’est une autre crainte qui prend le dessus : celle de la transmission d’une maladie.

Damien Pavis