Grâce au club photo Objectif Duras et son responsable Michel Michelot, grâce aux membres de ce club qui ont très patiemment scanné quelque 180 photos triées pour l’occasion et enfin, grâce au Sauvetatois et membre du club Francis Secco qui les a réunies dans un diaporama, Les Amis de la Sauveté organisent une soirée de projection qui aura lieu ce samedi 21 octobre à 20h30 dans la salle des animations.

Que de plaisir prendrons nous à revoir les photos des concours de pêche qui attiraient tant de monde, celles de la fête des chars fleuris avec ses majorettes, les photos de l’école et celles du foot, divers clichés du village et tant d’autres encore qui nous permettront de retrouver nos anciens en culottes courtes.

Une soirée qui s’annonce joyeuse ou nostalgique et très riche en souvenirs.