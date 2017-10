Pour recréation – 3 le photographe Olivier Tibloux a souhaité collaborer avec une jeune illustratrice de talent, Clémentine Combret, qui a dessiné sur les photos, les transformant en œuvre originale. « Pour cette série, je suis allé vers des peintres plus anciens, ce qui m’intéressait c’était de capter l’instant que le peintre a dû saisir pour faire ce tableau, photographier un moment, c’est un instantané ».

Passionné par les sécessionnistes

L’artiste pousse le détail à se rapprocher de l’histoire vécue par le peintre « quand les peintres prenaient comme modèles des femmes anglaises j’ai fait de même » souligne le photographe.

Tout a commencé il y a une dizaine d’années, lorsque passionné par les sécessionnistes viennois dont Klimt est le chef de file, il découvre que ce dernier faisait poser ses modèles nues et les rhabillait de peinture. «Ce geste ou la peinture voile la vérité nue m’a tellement plu que j’essaye depuis de le reproduire en photographiant mes modèles nus puis en les recouvrant de fusain, de peinture, de quelque chose qui les habille ».

Cette année le photographe a fait un nouveau travail sur des superpositions en essayant de mêler la femme et la nature. Ce professeur de philosophie et de photographie dit à ses élèves de jouer avec les mots et en photographie de jouer avec les images « ce que ne supportent pas les fanatiques, pour moi c’est vraiment une démarche militante ».

L’exposition qui a lieu au milieu de la brocante qui s’est agrandie d’un nouvel espace de 800 m² trouve naturellement sa place au milieu d’objets anciens et ce lieu n’a pas été choisi mais est l’histoire d’une rencontre entre Emmanuel Lucas l’organisateur de la brocante et l’artiste.

Exposition d’Olivier Tibloux visible à l’ancienne manufacture jusqu’au 15 octobre. Entrée libre.