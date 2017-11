Avec Jacques Reix, que ce soit sur le terrain historique ou sur la balade touristique, on ne saurait s’ennuyer. Le maire de Port Sainte Foy et Ponchapt (en Dordogne), féru du patrimoine local, créateur de musée et conservateur de la mémoire des gens d’ici, s’intéresse dans sa dernière production sur une nouvelle voie d’eau, pas très éloignée de son pays fétiche. Il a choisi de se pencher sur le Dropt: cette rivière naît à Capdropt en amont de Monpazier et qui court sur 132 km jusqu’à Caudrot, peu après La Réole, où elle plonge dans la Garonne. C’est Jacques Constantin, ce raconteur de pays du moulin de Cocussotte à Saint-Pierre-sur-Dropt, qui, le premier, salue cet ouvrage comme « une machine à rêve » dans sa préface.

Sur un bassin qui s’étend sur 1.300km², ce fut une frontière au Moyen-Age entre les fiefs sous la domination des comtes de Toulouse et ceux du duché d’Aquitaine sous la couronne anglaise. D’où cette apparition des bastides françaises à Castillonnès, Villéréal ou Eymet et sous le joug de la perfide Albion pour Monségur ou Monpazier.

On compte 66 moulins tout au long du Dropt, dont certains fortifiés et d’autres encore en activité. Des écluses prouvent qu’il fut navigable, jusqu’à l’apparition de la voie ferrée. Et des châteaux, comme ceux de Lauzun, Cahuzac et bien sûr Biron profitent de la plume curieuse de Jacques Reix, qui n’oublie pas en promeneur passionné le petit patrimoine, comme les puits gavache et les hauts pigeonniers.

En citant un autre voyageur foyen, Elisée Relus, il rappelle que « l’histoire d’un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l’histoire de l’infini… ». La balade proposée ne manque pas de charme avec une kyrielle de photographies qui vous met en bouche et invite à découvrir ou redécouvrir, un espace que beaucoup empruntent chaque jour en oubliant parfois de s’arrêter pour savourer. Au-delà du tourisme ordinaire, c’est une invitation à l’histoire de cette rivière et aux femmes et hommes qui ont occupé ses rives, que Jacques Reix nous propose avec la simplicité descriptive mais précise qui le caractérise.