Depuis de très nombreuses années, Monique Desmoulins écrit des nouvelles inspirées par la réalité du moment suite à une phrase ou une idée.

Née en 1953 au Sénégal, elle a grandi dans l’amour de la lecture. Après une carrière professionnelle et une vie familiale bien remplie, elle a laissé aller sa plume.

« Il y a quelque temps mon fils Pablo Darno a mis quelques nouvelles en musique et c’était un sacré travail. Par la suite mes enfants m’ont poussé à proposer mes nouvelles à un éditeur et c’est Edilivre qui a accepté de me publier. Ces nouvelles sont des impulsions de vie, où l’espoir balaye à chaque instant le désespoir.

Dans ce recueil de 108 pages j’ai sélectionné 21 nouvelles qui se nomment « le pont de bois », « l’inconnu » ou encore « résolution ».

Ce n’est que de la fiction mais la photo qui est sur la couverture m’a inspiré la première nouvelle du livre. Cette photo, que j’aime beaucoup a été prise sur un petit pont en bois par mon père au Sénégal quand j’avais 6 ans ».

Le recueil « Des espoirs » de Monique Desmoulins est sorti ce printemps et elle le dédicacera à la librairie L’Antre Guillemets de Langon le samedi 27 mai à 15h.