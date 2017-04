Les bénévoles de l’association «Sourires d’enfants» ont pu distribuer des jouets, des livres et des lecteurs DVD… pour kes enfants hospitalisés à Marmande et Bordeaux. Environ 1.000€ ont ainsi été offerts à cette occasion. Cet argent a été récolté par la collecte de jouets revendus dans des vide-greniers et notamment grâce à des dons. L’association remercie encore ses donateurs pour leur générosité et elle rappelle que le dépôt des jouets peut se faire tous les mercredis et vendredis de 14h à 18h à la mairie de Pindères ou au magasin Au Relais du Terroir à Casteljaloux.

Contacts : 05.53.89.15.51, 05.53.93.94.18, 05.53.93.14.63.