Pour mobiliser les usagers, le Sictom du Sud-Gironde installe un nouveau point d’apport volontaire et vient à la rencontre des habitants de Noaillan le mardi 11 avril.

Les visiteurs se verront remettre des sacs de pré-collecte pour trier les emballages et les papiers.

Le mardi 11 avril, le Sictom du Sud-Gironde organisera, en partenariat avec la commune de Noaillan , une permanence à l’ancienne mairie (place du général de Gaulle, de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h) pour mobiliser les habitants et répondre à toutes leurs questions sur le tri et le recyclage des emballages et des papiers.