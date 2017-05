Les élèves de l’école Jean-Jaurès et leurs enseignants ont donné, hier soir, leur grand concert de fin d’année, dans un théâtre Comœdia superbement décoré de dizaines de drapeaux.

Car il s’agissait de faire le tour du monde… L’établissement scolaire est en effet engagé depuis de nombreuses années dans un projet pédagogique vocal et musical, grâce à un étroit partenariat avec le conservatoire municipal Maurice-Ravel.

Tout au long de l’année, les bambins apprennent à chanter, et en fin de saison, la tradition est respectée: ils offrent le fruit de leur travail à leurs familles lors d’une grande soirée.

Les couleurs étaient à l’honneur, hier soir, sur scène et dans les cœurs: l’ouverture vers le monde et l’ouverture vers l’autre sont de beaux messages, passés avec brio par les élèves et leurs enseignants lors de cette belle soirée chantante!