Demander Ugo Lapié à la Maison de l’Habitat, c’est se donner les chances de rénover son habitat privé dans les meilleures conditions, pour un meilleur résultat. Le technicien dispose d’une panoplie de compétences et d’informations qui répondent aux questions les plus simples comme aux projets les plus complexes.

Un diagnostic du logement

Qui dit amélioration de son habitation dit meilleur confort et, aujourd’hui encore plus qu’hier, meilleure économie d’énergie. Mais comment trouver le bon chauffage, la bonne isolation dans un budget défini ? Les propositions foisonnent.

Pour cette raison, l’ADEME (Agence de l’environnement pour la maîtrise de l’énergie) met à disposition de tous les propriétaires d’habitat privé du territoire (CdC du Réolais en, Sud Gironde, les Côteaux Macariens et la Cdc rurales de l’Entre-Deux-Mers), quel que soit leur revenu, un agent compétent de la première étape, le diagnostic du logement, à la dernière, les gains financiers réalisés. Par gain financier, entendons trouver le meilleur compromis entre le montant de l’investissement prévu, les aides possibles, un choix de matériaux approprié et un coût minimum de l’énergie utilisée.

S’adapter aux besoins et aux logements

Si vous parlez seulement d’isolation de combles, Ugo Lapié vous présente les matériaux qui peuvent donner droit à des aides et les conditions d’utilisation. Si le projet de rénovation est plus large, il vous propose une visite à domicile pour un diagnostic de l’habitat, un métré, une analyse technique et thermique. L’état du logement et l’attente de l’usager détermineront des préconisations avec des priorités en fonction du budget propre et des aides.

Il peut également apporter une aide dans l’étude des devis et suivre le chantier. Mais le technicien n’interviendra jamais dans le choix des prestataires. L’intervention est gratuite, neutre et indépendante. L’usager reste libre face aux conseils présentés.

Nicole Latrille

Contact : Ugo Lapié, Maison de l’Habitat (47, avenue du Général de Gaulle, Gironde-sur-Dropt). Tél : 05.56.61.20.75, mail : ugo-lapie@siphem.fr.