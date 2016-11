Face à Nègrepelisse, les Bazadais n’ont pas manqué un rendez-vous qui était essentiel pour la suite de la saison, le tout en livrant une copie pleine de promesses. Les Tarn-et-Garonnais étaient intrinsèquement supérieurs aux locaux mais ces derniers n’ont pas failli dans l’engagement et ont fini par l’emporter même si la fin de match n’a pas été simple à gérer pour les cardiaques. Gaël Beuvelot n’a une nouvelle pas tremblé dans son rôle de buteur en début de rencontre, permettant aux siens de rester dans les points malgré l’essai adverse marqué à la vingtième minute (6-8).

Un essai somptueux

C’est ensuite Maxime Laurent qui était à la conclusion d’un mouvement de toute beauté à la 25’, un essai qui permettait aux locaux de prendre le score. Ces derniers tenaient là leur victoire. Ils n’allaient plus rien lâcher, chaque buteur scorant pour les siens une unique fois lors du deuxième acte. Les Ciel et Blanc pouvaient alors savourer ce succès capital pour la suite de la saison, quatre points leur permettant encore de croire en une possible place dans le sextet final au soir du 2 avril.