Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Un camion transportant six chevaux s’est renversé dans le fossé, ce vendredi matin, sur la commune de Pian-sur-Garonne.

Selon les explications données aux gendarmes par le chauffeur, le véhicule qui faisait route vers Coutras, où les bêtes devaient prendre part à un concours hippique, s’est trouvé en difficulté après le nouveau rond-point de Pian, aménagé après la suppression du passage à niveau. Alors qu’il abordait la fin de la montée, le camion s’est trouvé à l’arrêt.

Les freins lâchent

Le chauffeur a tenté de l’immobiliser mais les freins ont lâché. Sous l’effet conjugué de son poids et de la montée, le camion est parti dans une marche incontrôlée. Pour éviter de provoquer un accident – un véhicule le suivait -, le conducteur du poids lourd a donné un coup de volant pour stopper la course folle de son engin dans le fossé qui longe la route.

Certains présentent des plaies impressionnantes mais tout devrait bien se terminer, même s’il faudra attendre un certain avant qu’il ne puissent revoir un champs de course.

Le choc a endommagé le véhicule mais a surtout secoué ses occupants. Les chevaux ont été blessés, certains affichaient des plaies spectaculaires mais a priori pas de nature à mettre en jeu leur pronostic vital. Les docteurs Marie Brouard et Elisa Braud, vétérinaires à Bazas, et Dominique Meste, auxiliaire spécialisée, ont pris en charge les animaux. “Il a fallu les désincarcérer et les rassurer avant d’entamer les soins, commente Marie Brouard. Certains présentent des plaies impressionnantes mais tout devrait bien se terminer, même s’il faudra attendre un certain avant qu’il ne puissent revoir un champs de course.”

La circulation automobile a été coupée pendant plus de trois heures. La gendarmerie et les équipes du centre routier Conseil départemental sont intervenus pour sécuriser les lieux. Le camion a été évacué en fin de matinée.