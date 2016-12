Ce week-end, Monségur accueille les traditionnels vide-ta-chambre et vide-greniers. Monségur en Bastide organise le vide-greniers, en collaboration avec l’association des commerçants et des artisans du Monségurais concernant le vide-tachambre.

Ce samedi 3 et dimanche 4 décembre, la place Albert Darniche et la rue Latraine seront des lieux à ne pas manquer pour réaliser de bonnes affaires. Le premier jour, les enfants seront servis sous la halle avec une cinquantaine d’exposants, en majorité des enfants, qui vendront les jouets qu’ils n’utilisent plus. La manifestation se déroulera en après-midi, de 13h30 à 17h, pour préparer ses premiers cadeaux à l’aube de Noël.

Le deuxième jour, le principe sera le même mais pour tous les âges. Le vide-greniers débute vers 8h30 et se termine à 17h. Plus de 200 exposants seront installés sur la place centrale de la bastide. Il y en aura de tout à tous les prix. Forcément, pour décrocher la pépite, il faudra arriver rapidement puisque les grosses affaires sont toujours matinales.

Il sera aussi possible de s’y restaurer, avec la présence des commerçants sous les arcades ou de points de restauration spécialement installés pour la manifestation. Depuis 15 ans, ce week-end d’animations ne s’est jamais essoufflé et est devenu un rendezvous incontournable aux yeux des curieux et des habitués des vide-greniers.