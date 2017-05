Le sport, indispensable à la santé mais il peut parfois être un danger. Tel sera le thème de la conférence proposée par l’Office Municipal des Sports de Lot-et-Garonne, jeudi 18 mai à 19h, au centre de conférence de la Cité de la Formation Professionnelle. Les docteurs Christian Daulouède (Revue Sport et Vie, médecine physique et sportive) et Valérie Lafontan, chirurgien orthopédiste, animeront cette rencontre dont l’entrée est gratuite et ouverte à tous.

Renseignements au 06.89.74.66.85.