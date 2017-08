Ce chantier de restauration de l’église de Martaillac est mené par Rémi Castets, président de l’association « Savoirs et Patrimoines en Coteaux et Landes de Gascogne ». Au programme, les visiteurs ont eu droit à une petite conférence historique devant l’église, avant de prendre le temps de flâner, lors de la visite guidée qui a eu lieu en suivant. Les visiteurs ont été attentifs et impressionnés par les travaux de restauration à l’ancienne. En fin de journée, l’anthropologue, architecte et écrivain Jean Paul Loubes, s’est lancé dans la lecture de poésies en les murs de l’église.

L’association

« Savoirs et Patrimoines en Coteaux et Landes de Gascogne » œuvre dans le but de promouvoir le développement durable et de protéger les patrimoines paysagers. Membre du Réseau Rempart, l’association est née en 2014 et constitue un forum visant à faire émerger de nouvelles initiatives citoyennes. Le premier axe d’action de l’association est centré sur la valorisation du patrimoine architectural des Coteaux et Landes de Gascogne.

Sous la supervision du Service Technique de l’Architecture et du Patrimoine du Lot-et-Garonne, l’association conduit le chantier de restauration de l’église de Martaillac. L’association s’appuie par ailleurs sur la mise en place de stratégies de démonétisation partielle des travaux de restauration en conciliant bénévolat, collecte de subventions, de dons privés et de matériaux. Lieu de mixité, d’éducation populaire et d’intégration sociale, le chantier réunit des adultes de tous milieux et de tous pays. Chaque année, des jeunes issus de foyer social, de jeunes réfugiés, des étudiants, des architectes, des retraités et les habitants se réunissent autour du chantier estival de restauration de l’église de Martaillac.

Le monument

Située sur un site gallo-romain, l’église Saint-Pierre-ès-Liens de Martaillac est un édifice Roman lié à l’histoire du Pape Clément V. Maçonnerie traditionnelle, enduit et relevés sont au programme pour restaurer cet édifice des collines de Gascogne du XIIème siècle. Suite à la mobilisation des habitants de Martaillac dans les années 1980, l’association a lancé en 2014 via le réseau Rempart un chantier annuel de restauration de l’église.

H. A.