Des barragistes en Fédérale 2 et 3 : une bonne ou mauvaise idée ?

C’est une nouveauté. A l’issue de la phase qualificative, les cinquièmes et sixièmes de chaque poule de Fédérale 2 et de Fédérale 3 seront qualifiés pour un barrage. En effet, le sixième devra affronter le troisième en match aller-retour, et le quatrième face au cinquième. Seuls le premier et le deuxième des poules seront automatiquement qualifiés pour les 16e de finale en Fédérale 2 ou pour les 32e de finale en Fédérale 3. Avec six potentiels qualifiables par poule et deux relégués, certaines équipes pourront passer d’une situation à l’autre sur la dernière journée. Faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? A vous de nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule…