Le groupement d’employeurs en activité physique adaptée (GE-APA) organise dans le Réolais des ateliers collectifs favorisant l’autonomie et le maintien à domicile. Un chauffeur de minibus est nécessaire pour aider au transport des bénéficiaires.

À Morizès, Monségur et Auros

Cette association régionale a mandaté Kevin Bentejac, diplômé d’un master en sciences techniques et sportives, pour animer les ateliers. Les trois objectifs sont de maintenir sa santé physique, améliorer sa qualité de vie et tisser des liens. Toutes les personnes de plus de 60 ans peuvent être concernés.

Avant même de commencer ces ateliers, la personne inscrite a d’ailleurs droit à cinq séances individuelles à domicile pour une évaluation de ses capacités physiques. Ce diagnostic personnalisé l’accompagne tout au long des ateliers collectifs.

En Sud Gironde, ces ateliers se déroulent à Morizès, au foyer rural, tous les jeudis de 14h à 15h30 depuis le 18 mai et ce jusqu’en fin d’année 2017. C’est le cas aussi à Monségur et à Auros. Cette démarche est financée par le département, l’Agence régionale de santé, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la caisse d’assurance retraite au travail et l’association d’aide aux personnes âgées.

Pour s’inscrire, il suffit de prendre contact avec Kevin Bentejac au 06.63.20.42.19.

La communauté de communes du Réolais en Sud Gironde met à disposition de l’AG-APA un minibus de huit places pour transporter les bénéficiaires, du domicile à la salle de sports, aller et retour.

Toute personne intéressé, titulaire du permis de conduire B et aimant le contact, peut se présenter le plus rapidement possible à l’enseignant Kevin Bentejac. En échange, elle pourra, si elle le souhaite, bénéficier des séances d’activités physiques.