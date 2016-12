A l’EPHAD de Verdelais, la traditionnelle fête de Noël a pris un tour particulier cette année : c’est Marina Furlan, médiatrice animale, qui assurait l’animation.

Marina Furlan exerce cette profession depuis un an à Coimères avec une grande diversité d’animaux, des plus grands comme les chevaux, ânes, chèvres, aux plus petits comme les cochons-d’Indes.

Elle a pour cela suivi une formation spécifique ainsi qu’elle l’explique:

La médiation animale vise à maintenir ou à améliorer la santé des personnes fragilisées soit par l’âge, ou souffrant de divers troubles aussi bien physiques que cognitifs, psychologiques ou sociaux, adultes et enfants.

La jeune femme poursuit: « Ces interventions peuvent être thérapeutiques et récréatives, car la présence des animaux est reconnue pour avoir des effets positifs sur la santé: baisse de la tension artérielle, réduction du stress et du rythme cardiaque par exemple. De plus cette médiation a pour objectif d’apporter à la personne un bien-être, de développer sa dextérité, de stimuler les capacités cognitives, d’améliorer leur autonomie, de motiver, apaiser et de lui redonner confiance en leur redonnant un rôle ».

Les animaux sont sélectionnés en fonction de leur capacité, de leur caractère et éduqués et préparés à la médiation, « tout en respectant le bien-être et la sécurité des personnes et des animaux ».

Et ce jour, il régnait un air de fête et une ambiance récréative autour de la grande table où s’étaient réunis les résidents. Sur un gazon synthétique, évoluaient ensemble en toute liberté et sans animosité un chien, un chat, trois chinchillas, un lapin angora, deux lapins géants papillon et rex tricolore, deux poules rousse et blanche de soie, huit cochons d’inde. Que de caresses, d’étonnements, de petits rires et d’échanges complices entre les résidents qui ont pris beaucoup de plaisir à leur donner à manger. Mais il y aura d’autres moments comme celui-ci car Marina Furlan reviendra à l’EPHAD deux fois par mois en 2017. Également formatrice, elle organise des stages.

