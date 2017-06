25 ans de jumelage, cela laisse forcément des souvenirs et surtout de belles anecdotes. Entre La Réole et Oliveira Do Douro, le mariage a débuté le 14 juillet 1991. Pour fêter le jumelage, chacune des deux parties s’est déplacée, les Portugais en juillet 2006 puis les Réolais, en avril dernier. Après tout, des noces d’argent, cela se fête ! Et rien de mieux pour rendre hommage à ce bel anniversaire que des petites histoires qui ont marqué l’Histoire du jumelage.

Un fou rire durant la messe

Cette anecdote est sûrement la plus belle. En tout cas, pour Patrick Larrègle, le rire vient toujours accompagner cette histoire. Surtout qu’elle se déroule lors du tout premier déplacement des Réolais au Portugal. « Nous étions à une messe sur un balcon au-dessus d’une église qui était pleine à craquer. On était fatigué à cause d’une fête la veille et nous étions assis sur des bancs ».

Pour le moment, tout semble plutôt calme, jusqu’au moment où tout le monde se leva, exceptée une Réolaise, qui s’était endormie. « Le banc s’est levé d’un coup avec un fracas énorme dans toute l’église lors de sa chute. Tout le monde riait et cela a duré toute la messe. Un fou rire énorme ». Autant dire que les bases entre les deux parties ont été fixées d’entrée, surtout que les Portugais ont aussi mis du leur lorsqu’ils sont venus, la femme du président du comité d’Oliveira Do Douro ayant laissé tomber son dentier dans des toilettes…

Le piège de la montagne

Aujourd’hui, les Français préfèrent en rire mais sur le moment, la question était plutôt de savoir s’ils allaient arriver en vie chez leurs amis portugais. C’était lors de leur troisième venue à Oliveira Do Douro… « Quand nous sommes arrivés en montagne au nord du Portugal, nous avons fait le choix de passer par le bord d’un fleuve en pensant que ce serait super agréable ».

Le comité réolais était pourtant très loin du compte ! « Au final, on s’est retrouvé sur une route de montagne monstrueuse avec des moments où il n’y avait même pas de route ! Nous étions entre 800 et 1.000 mètres d’altitude ! » Cette histoire a d’ailleurs beaucoup fait rire les Portugais lorsque les Réolais ont enfin mis pied à terre.

Dans le lot des anecdotes, nous n’oublions pas la finale de l’Euro 2016 l’été dernier qui a vu les Portugais battre enfin les Français dans un match de compétition. Ce genre d’histoires ont renforcé le lien entre les deux parties qui essayent de se voir le plus régulièrement possible. Un jumelage pas comme les autres.