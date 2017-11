Il y avait comme une ambiance de fête mardi soir dans le restaurant que tiennent à Libourne David Banquet et son épouse Karine. Le couple recevait en effet l’ensemble du staff de l’équipe des Maori All Blacks qui affrontera vendredi les Barbarians à Chaban Delmas (20h45). Quelques amis s’étaient joints à la fête et alors que les visiteurs néo-zélandais s’étaient promis de quitter l’établissement vers 21h pour retrouver leur hôtel à Bordeaux, ils étaient toujours dans la place à 23h passé. Ambiance garantie tout au long de la soirée et petit moment privilégié lorsque les invités de l’autre bout du monde auront entonné un chant maori du meilleur effet.

Tana Umaga, ami de David Banquet depuis le passage des deux hommes au RC Toulon, avait amené cette petite colonie à Libourne et la star néo-zélandaise, toujours aussi chaleureuse, ne boudait pas son plaisir, et en français s’il vous plait :

“David est un ami et je suis content de lui rendre visite. Dans notre sport, cette notion est importante. Je ne pouvais pas venir à Bordeaux sans le voir, alors c’est un grand plaisir pour moi d’être ici.”

“La France, un beau pays”

Le coach des lignes arrières de la formation maorie n’en oubliait pas moins pour autant le match de vendredi soir : “Nous arrivons du Canada où nous avons gagné notre premier match (9-51, face à la sélection canadienne) et notre ambition est de gagner vendredi face aux Barbarians bien sûr. Notre équipe est composée de jeunes joueurs et représenter les Maoris est très important. Nous sommes contents car les Français aligneront une équipe jeune aussi. Pour moi, jouer en France est spécial (ndlr : il a passé cinq ans à Toulon) car j’ai une histoire ici et de bons souvenirs alors c’est un plaisir. J’espère que nos jeunes apprécieront ce court moment passé chez vous, car la France est un beau pays.”

Et puis Tana Umaga aura réservé une belle surprise à David Banquet en l’invitant à venir passer quelques semaines a minima dès janvier prochain à Auckland. Il y prodiguera de précieux conseils à la mêlée de la fameuse équipe des Auckland Blues entraînée par Tana, un défi que le Libournais de naissance a bien l’intention de relever.