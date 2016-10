Des agriculteurs rencontrent... des agriculteurs

Alteragro, partage de techniques agricoles en arboriculture et polyculture-élevage, se tiendra du 3 au 21 octobre.

En effet, les professionnels du monde agricole recherchent constamment des solutions pour concilier les objectifs d’ordre économique, la performance technique et le respect pour l’environnement et la santé. C’est pour répondre à ces exigences que des rencontres sont organisées partout en Aquitaine pour permettre aux agriculteurs de découvrir de nouvelles techniques alternatives.

En Lot-et-Garonne, deux rendez-vous sont donnés aux agriculteurs par Agrobio 47: le 3 octobre pour un rallye vergers, le 11 octobre pour une journée d’échanges autour de la commercialisation des légumes bio.

Au programme le 3 octobre

Visites et témoignages de conversions en arboriculture biologique seront au menu de ce rallye verges qui partira de Sembas pour aller à Aiguillon, Fauillet et Guérin. Ainsi, quatre fermes en arboriculture biologique dans des vergers de pommes, prunes, poires et kiwis seront visitées. Contact et inscription: mrichomme@agrobio47.fr, tél.: 05.53.41.75.03.

Et le 11 octobre

La matinée d’échanges seront consacrée au thème suivant: «Commercialiser mes légumes biologiques en circuit long». Plusieurs intervenants aborderont divers sujets. Contact: Quentin Bages, Agrobio 47, qbages@agrobio47.fr, tél.: 05.53.41.75.03.