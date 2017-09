On s’affaire du côté de Cadaujac pour fignoler les derniers préparatifs du premier match officiel de la saison. C’est que l’on a mis les petits plats dans les grands pour ce rendez-vous tant attendu en organisant un grand repas festif d’avant-match. Si l’on sent une certaine fébrilité du côté des dirigeants, celle qui sied à tout changement de standing, elle est aussi palpable au niveau du groupe joueurs. Deux matchs amicaux ont permis de faire un état des lieux toujours utile mais c’est la compétition qui seule permettra de savoir si l’intégration des nouveaux est d’ores et déjà effective. Le club devrait encore finaliser l’arrivée de deux à trois joueurs dans les semaines qui suivent mais pour l’heure, tous les regards sont tournés vers ce premier rendez-vous comme nous l’explique le président Eric Marrocq.

“Président, recevoir le voisin léognanais, c’est l’affiche idéale pour débuter la saison ?

C’est surtout le grand saut dans l’inconnu avec la venue du favori de ce championnat. Alors nous allons essayer de leur offrir la meilleure résistance possible. Léognan enchaîne les bons résultats depuis trois saisons, ils sont bien structurés au niveau du club mais aussi au niveau de leur staff. Leur recrutement a été de qualité… Oui, ce sont les favoris de la poule et je dis ça sans aucune démagogie.

On peut penser qu’il y a une certaine impatience de votre côté ?

Ah oui, c’est évident. Notre recrutement correspond à ce que nous souhaitions et tout le monde est excité à l’idée de démarrer à ce niveau. Il y a de l’impatience mais aussi pas mal de questions car on ne sait pas trop finalement si nous sommes au niveau, même si nous l’espérons. On attend de pouvoir se situer mais nous allons vite être fixés.

On peut imaginer que vous avez fixé des objectifs ?

En premier lieu, on vise le maintien mais nous souhaitons surtout pouvoir terminer dans les six premiers afin d’anticiper la refonte du championnat qui se fera la saison prochaine. Pour l’heure, nous sommes impatients de débuter ce dimanche face à nos amis de Léognan. Rendez-vous à 16h pour ce premier test qui sera plein d’enseignements.”