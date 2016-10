Capian Déploiement du numérique : au tour de Capian

La salle du Grand Foyer de Capian accueille une réunion d’information sur le déploiement du numérique lundi 10 octobre, à 18h30 en présence de Matthieu Rouveyre, vice-président du conseil départemental, chargé de la citoyenneté, relations avec les usagers, de la communication et des accès numériques, Marie-Claude Agullana, Guy Moreno, conseillers départementaux du canton de l’Entre-deux-Mers, Colette Scott, présidente de la communauté de communes Vallon de l’Artolie, Frédéric Lataste, maire de Capian.

Le département a adopté une enveloppe de 3,2 millions d’euros pour traiter en urgence dès 2016-2017 les territoires saturés. Capian fait partie des communes qui bénéficieront prioritairement de ce déploiement.

Durant cette réunion seront présentés aux élus et aux habitants : le plan prévisionnel des travaux, le calendrier global, des questions réponses avec la salle.

« Internet n’est pas un service public et relève du secteur marchand. L’intervention des collectivités locales est facultative. Ainsi, les opérateurs ne déploieront les réseaux très haut débit que sur les zones jugées rentables » indique Matthieu Rouveyre. « Voilà pourquoi, le département et Gironde Numérique se mobilisent dans le déploiement du très haut débit vers le grand public et les entreprises. »