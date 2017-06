Le vendredi 16 juin aux Carmes à Langon assistez à l’avant-première du Fauster & Co Live Tour.

C’est le groupe Acousteel Gang qui vous invite à découvrir son nouveau concept : réunir les neuf musiciens des trois groupes Acousteel Gang, Fauster et les Old Boys, dont certains musiciens jouent dans les trois formations.

Acousteel Gang existe depuis 23 ans et revisite en big band des musiques festives et des standards pop, funk, rock.

Fauster, avec ses cinq ans d’existence, est un groupe électro pop dont les cinq membres complices embarquent le public vers leur musique teintée d’acoustique avec piano, steel drum et guitare.

Pause festive

Quant aux Old Boys ils reprennent les chansons dance floor des années 70 à nos jours. Il y aura une première partie rythmée autour d’un apéro avec Acousteel Gang ; une seconde partie où la création musicale sera à l’honneur avec Fauster et les Old Boys en troisième partie plus cover dance floor.

« C’est une tournée internationale que l’on commence à Langon », déclarent avec humour les membres d’Acousteel Gang. La place des Carmes sera aménagée pour cette pause musicale gourmande et festive, les deux concerts suivants seront dans la salle.

C. B.

Concert vendredi 16 juin, place des Carmes à Langon. Entrée : 10€, restauration et buvette sur place.