Recettes de délicieux cakes

Cake aux courgettes et au chèvre

Pour 4 personnes : 2 petites courgettes, 2 branches de thym, 2 tomates confites, 3 cl d’huile d’olive, 150g de fromage de chèvre demi-sec (soit environ 2 crottins), 100 g de gruyère râpé, 180 g de farine, 3 œufs, ½ sachet de levure chimique, 10 cl de lait, 10 g de beurre.

Préchauffer le four à 180°C. Laver les courgettes. Couper une dizaine de tranches fines de courgette et détailler le reste en petits dés. Réserver les tranches de courgette crue et poêler les dés dans un fond d’huile d’olive environ 10 min avec le thym effeuillé. Tailler les tomates confites en petits dés. Dans un saladier, verser la farine et la levure. Mélanger. Ajouter les œufs et le lait. Mélanger pour obtenir une préparation homogène. Ajouter ensuite le gruyère râpé, le fromage de chèvre coupé en dés, les courgettes poêlées et les dés de tomate confite. Mélanger à nouveau. Beurrer le moule à cake. Verser la préparation dans le moule. Décorer au-dessus avec les tranches de courgette crue et enfourner pour 45 min de cuisson. A la sortie du four, laisser refroidir puis démouler. Servir tranché, accompagné d’une salade verte bien croquante.

Cake aux abricots, romarin et roquefort

Pour 4 personnes : 3 abricots de nos régions, 1 c à s de romarin haché, 150 g farine, 50 g poudre de noisette, 1 sachet de levure, 3 œufs, 10 cl de lait, 150 g de roquefort, 5 cl huile d’olive, 10 g de beurre pour le moule.

Laver les abricots. Les essuyer. Les ouvrir en deux et les dénoyauter. Les couper en petits morceaux. Couper le roquefort en dés. Dans un récipient, battre les œufs avec le lait et l’huile d’olive. Ajouter la farine, la poudre de noisette, la levure et le romarin haché, bien mélanger. Saler et poivrer. Ajouter les abricots et le roquefort. Bien mélanger à nouveau. Laisser reposer la pâte pendant 1h au frais. Préchauffer le four à 180°C (th.6). Verser la préparation dans un moule à cake légèrement beurré puis fariné. Enfourner pour 40 à 45 minutes. Démouler à la sortie du four.

Mini-cakes aux abricots de nos régions et à la lavande

Pour 4 personnes : 300 g de abricots de nos régions, pas trop mûrs, 2 c à s de fleurs de lavande, 200 g de farine, 3 œufs, 150 g de sucre en poudre, 125 g de beurre, 1/2 sachet de levure chimique, 10 cl de lait, 1 pincée de sel, 1 c. à soupe d’amandes effilées.

Laver et éponger les abricots de nos régions, les fendre en deux et ôter les noyaux. Les couper en dés et les faire sauter dans 50 g de sucre et 20 g de beurre. Réserver.

Mélanger la levure avec la farine. Dans un saladier, battre le beurre ramolli et le sucre à l’aide d’un fouet. Incorporer les œufs un à un, puis la farine et le sel. Ajouter le lait en mélangeant avec une cuillère en bois. Pour terminer, incorporer les fleurs de lavande et les abricots de nos régions sans les briser. Répartir la pâte dans des petits moules individuels et enfourner à 180° (th. 6) pendant 25 à 30 minutes.

