Bommes Défi sport annuel de la commune

Le samedi 10 septembre à la base nautique de Bommes aura lieu, à partir de 14h, le défi sport annuel de la commune.

Au programme : soit une marche de 10 km dans le vignobles, soit un petit challenge sportif amical par équipe de 2 ou 3 personnes avec des activités comme le basket, la tyrolienne, la pétanque et le canoë. Les activités sont gratuites et ouvertes à tous, elles seront suivies par une remise des prix et un goûter offert par la mairie.

Pour info, l’école de pagaie du CKBN reprendra le mercredi 7 septembre à 14h (05.56.76.61.42) et l’activité badminton le mardi 6 septembre à 20h (06.33.56.67.40).