L’heure de la retraite ayant sonné, Michel et Marie-Ange Defaye, 72 et 63 ans, n’avaient plus qu’une seule crainte avant de profiter d’un temps libre bien mérité : trouver le repreneur qui saurait s’inscrire idéalement dans la continuité de ce qu’ils ont développé.

Expéditions de fruits et légumes

L’entreprise spécialisée dans la réception et l’expédition de fruits et légumes existe depuis 30 ans. C’était à l’époque du Cadran, au marché gare. À sa fermeture en 2006, le couple décide de faire construire une unité sur la zone de Michelon, juste en face du stade de football. Le 1er septembre dernier, ils ont trouvé de jeunes et ambitieux repreneurs, bien dans leur tête, deux camarades de classe originaires de Langon qui ont vu leur chemin se rejoindre. L’opportunité de s’associer s’est concrétisée : Nicolas Bouyssou a 36 ans. Il vient de Langon où il travaillait sur la plate-forme logistique de Système U, tout en portant un projet dans l’immobilier. Son collègue en affaires et aussi un ami d’école, Nicolas Bobinot, 36 ans, était déjà dans le bain puisqu’il a passé dix ans au Cap Ferret comme détaillant en fruits et légumes. Un atavisme que son métier : « Mon grand-père faisait du cresson ». Il sera le technicien quand Nicolas Bouyssou sera davantage à la gestion d’une entreprise dont ils ont décidé de garder le nom. Ils pourront s’appuyer sur un personnel repris intégralement, une dizaine avec les saisonniers, rodés au fonctionnement de l’entreprise.

Fraises (50 % du chiffre d’affaires), tomates (y compris les 50 tonnes de leur production sous les 2.000m² de serres), produits « ratatouilles » émanent de producteurs locaux, soit un apport de 200 tonnes environ, à conditionner et à expédier sur toute la France : « Nous sommes présents sur les marchés d’intérêt nationaux (MIN) comme Bordeaux-Brienne, Rungis, Roman, Lille, Lyon, Strasbourg… dans les grandes et moyennes surfaces aussi. Les prédécesseurs ont réussi à se démarquer en commercialisant deux marques bien à eux sous le nom de « Maison Defaye ». Ce sont les transporteurs professionnels locaux qui assurent cet acheminement. Signalons que Michel et Marie-Ange épauleront les deux jeunes nouveaux entrepreneurs pendant un à deux ans, « histoire de bien maîtriser notre affaire. Nous nous inscrivons dans la continuité, nous n’avons pas assez de recul pour nous permettre de changer quoi que ce soit. Mais nous espérons développer l’entreprise par la suite » affirment les deux jeunes nouveaux responsables.

Michel Pradeau