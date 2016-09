Puybarban Découvrir le canal et la Garonne autrement, en pédalos [DIAPORAMA]

Créée il y a à peine six mois, l’association « Entre-Cycles-et-Eaux » s’est bien intégrée dans le paysage aurossais. Dominique Turbet, qui est à l’origine de cette association basée à Puybarban, souhaite ainsi promouvoir la découverte de ce territoire entre canal et Garonne en proposant des locations de cycles, vélos, tandems ou rosalies pour découvrir la région sur la terre ferme.

À une encablure du canal et de la Garonne, il propose également des pédalos : quelques curieux ont ainsi descendu le fleuve et découvert le paysage autrement !

« Cette démarche s’inscrit dans une demande de protection de l’environnement par la promotion d’un loisir doux écolo, ludique et finalement peu utilisé : nous descendons le fleuve grâce au courant et juste quelques coups de pédales » explique le Puybarbannais.

Entre-Cycles-et-Eaux propose trois parcours aux loueurs, avec trois départs différents : depuis Couthures-sur-Garonne pour les sportifs, depuis Meilhan-sur-Garonne ou pour un petit trajet avec un départ de Bourdelles, avec une arrivée pour tous près du camping de La Réole. Dominique Turbet emmène pédalos sur le site, et récupère les clients à la demande.

« Cette descente est sans danger, explique-t-il, car nous louons l’été quand le fleuve est au plus bas et la stabilité des pédalos est sécurisée. Il n’y a aucune contrainte d’horaires, j’emmène mon client quand il le souhaite et il me téléphone quand il arrive. » Le temps parfois de pique-niquer et de découvrir la faune et la flore, liées à la vie du fleuve.

Maryse Lacoste

Contact : Entre-Cycles-et-Eaux au 07.68.49.39.96 et 06.12.86.66.44.