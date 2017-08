Un peu de sport ? De musique ? Ou du social peut-être ? Et pourquoi pas du théâtre ? Le choix est toujours difficile pour les enfants comme pour les adultes lorsqu’il s’agit de se lancer dans une activité. Samedi 2 septembre, de 13h30 à 18h, les association de Sauveterre-de-Guyenne et ses alentours se rejoignent au niveau de l’Espace Bonard à l’occasion du forum annuel.

Démonstrations culturelles et sportives

Et le choix, ce n’est pas ce qu’il manquera. En effet, le tissu associatif de la région profite de l’agrandissement de la nouvelle communauté de communes (appelées rurales de l’Entre-Deux-Mers) qui compte 52 communes. Cette manifestation a pour objectif de réunir et faire connaître ce tissu. Et toutes les associations ont été invitées.

Des associations sociales (don du sang, bouchons d’amour, club des ainés etc.) aux culturelles (écoles de musique, danse, théâtre etc.) en passant par les associations sportives, chacun pourra y trouver son bonheur. Et pour se donner une idée du contenu proposées par les associations, des représentants seront présents, tout comme la réalisation de démonstrations sportives (pour l’escrime, l’haltérophilie ou encore le tennis par exemple) et culturelles (danse, musique…).

À noter que cette manifestation prend de plus en plus d’ampleur depuis sa création, il y a dix ans. C’est désormais tout le complexe de l’Espace Bonard qui est utilisé pour ce forum. Il sera d’ailleurs possible de s’y restaurer et de profiter à la fin d’un concert proposé par l’association Musique en Bastide. Entrée gratuite.

Au vu de la taille de la nouvelle CdC, un nouveau forum identique aura lieu le samedi suivant (9 septembre) à l’Espace René Lazare de Targon.