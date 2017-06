La quatrième saison des animations « Découvre ton île »sur l’île de Raymond à Paillet débute ce dimanche 11 juin et propose uen découverte du lieu et une promenade sonore.

Le programme

A 11h

Balade et découverte de l’île : son passé, ses fonctions, sa richesse, avec Ghislain Poncin, technicien espaces naturels et Florian Bousquet, animateur espaces naturels. Au cours d’une balade naturaliste, vous découvrirez l’île de Raymond dans son ensemble : son vécu, ses évolutions mais surtout sa richesse écologique, tant faunistique que floristique.

Tout public à partir de 7 ans, réservation obligatoire (attention, les places sont limitées).

A partir de 13h

Présentation du programme complet nature/culture 2017 autour d’un apéritif offert. Pique-nique libre sur site.

A 14h30

Paysages sonores et sensibles : promenade sonore sur l’Ile de Raymond avec Nouvelles Traverses, Sandie Vendôme (plasticienne et prise de sons) et les centres de loisirs de Rions et du Tourne. Le temps d’une promenade au casque, les enfants des centres de loisirs du Tourne et de Rions vous invitent à tendre l’oreille et percevoir la nature autrement. Cette virée sensorielle sur l’Ile de Raymond sera guidée par une cartographie sensible et une bande son qui dévoilera ses confidences sonores d’autonome et de printemps. A partager en famille, à partir de 6 ans.

Réservations : secretariat@cdc-coteauxdegaronne.fr ; 05.56.62.72.98. Réservation de dernière minute : 06.22.70.36.79. Equipez-vous : chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour