C’est en fin de matinée, vers 11h ce vendredi, que les gendarmes se sont rendus au lieu-dit «Sembel» entre les communes de Lafitte-sur-Lot et Lacépède, pour confirmer la triste découverte faite un peu avant par un habitant de Lafitte.

Une autopsie ordonnée

Au pied d’un poteau électrique à haute tension, ils n’ont pu que constater le décès d’un jeune homme de 20 ans, disparu de son domicile le 2 septembre à Aiguillon, et dont, depuis, on n’avait pas de nouvelles. Un jeune homme, originaire de Rodez, et qui était venu pour le week-end dans sa famille, en Lot-et-Garonne.

Le jeune homme serait-il monté tout en haut du pilonne pour se repérer ? Aurait-il fait une chute du haut du poteau, ou aurait-il été victime d’un arc provenant des câbles. Une autopsie a été ordonnée afin de déterminer les causes exactes de son décès.