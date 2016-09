Cadillac Décoration : un couple sur mesure

Au programme de cette rentrée sur Cadillac, du nouveau rue de l’Oeuille au n° 7 avec un couple d’entrepreneurs venu s’installer pour participer à la vie commerçante de la bastide.

Il y a d’abord Christophe Fouché, 30 ans qui oeuvre depuis mars de cette année sur une activité de graphiste décorateur et peintre en décors.

S’adressant aux professionnels comme aux particuliers, il est capable de travailler sur la communication visuelle de toute nature pour faire la promotion de votre activité ou de vos produits.

Par ailleurs, il pratique aussi la décoration peinte ou adhésive qui lui permet de réaliser des décorations murales, des fresques, du trompe l’oeil. Rien ne lui résiste avec son attirail et sa formation d’infographiste il vous apportera des solutions personnalisées pour relooker vos objets et redonner à vos intérieurs une nouvelle vie.

Il pratique aussi le « Covering » qui consiste à recouvrir par un film adhésif de décoration tout ce qui lui passe entre les mains.

Une technique qu’il maîtrise et qu’il est en mesure d’appliquer sur tous les types de véhicules. Il se démarque dans le domaine en proposant des « kits déco » destinés aux sports extrêmes.

« La Ravaudeuse »

Un vent de fraîcheur qui souffle d’autant plus que sa compagne vient de le rejoindre pour proposer du fond de son atelier, à la même adresse, une activité de tapisserie d’ameublement et décoration. « La Ravaudeuse », c’est Sophie Ravaut la bien nommée, 24 ans au compteur et toute la jeunesse à offrir pour un métier sans âge. Originaire de Paillet, elle est heureuse et motivée à l’idée de pouvoir exercer un métier d’art.

Elle nous explique qu’au moyen âge les femmes ravaudaient déjà, dans la rue, pour « reprendre à la main et à l’aiguille les vieilles étoffes ».

De cette spécialité, elle a voulu s’inspirer pour indiquer au chaland qu’elle reprise à sa façon l’ameublement.

La tapissière est capable de restaurer fauteuils et literie, concevoir du mobilier autant que décorer des murs et fenêtres à l’aide de tissus.

De la tenture murale à l’impression sur tissu personnalisé, elle pratique même le décapage écologique par sablage et la peinture au pistolet. Autant de spécialités que Sophie la Ravaudeuse utilise pour redonner vie aux meubles et aux lieux.

Elle peut aussi utiliser ses mains expertes pour les objets de décoration type lampes et réaliser de la confection sur mesure sur vos rideaux, voilages, stores, têtes de lit et coussins.

Alors n’hésitez pas à la contacter pour la mettre à l’épreuve et lui permettre de révéler ses talents.

Éric Boulanger

Contacts : Sophie Ravaut, 06.52.60.41.24. Facebook : La Ravaudeuse. Christophe Fouché, Décographik au 05.24.22.51.33 ou 06.01.38.06.45.