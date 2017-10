Déco : les couleurs phares de cette fin d'année

Pour vous aider dans votre déco automnale, voire hivernale, voici 3 pistes côté couleurs… Laquelle aura votre préférence ?

Les rouges et violets chauds

Mats ou brillants, sombres ou plus lumineux, le rouge et le violet sont les deux premières teintes à associer en cet hiver 2017. Et cela fonctionne aussi avec toutes leurs gammes de nuances, du rouge bordeaux au rouge corail et du mauve-vieux rose au violet aubergine.

Ensemble, ces couleurs créent des ambiances enveloppantes, feutrées et chaudes, qui peuvent s’adapter tant au salon qu’à la chambre à coucher.

Vous pouvez ajouter des touches de brun pour que la pièce ne soit pas trop remplie d’énergie mais appelle plutôt au cocooning.

Les verts d’hiver

Toujours dans la tendance annuelle Greenery, on choisit maintenant des verts sapin (bien sûr !), émeraude, kaki mais aussi des nuances plus lumineuses comme le vert olive. Aussi, pour éviter la pure tradition de noël, on choisit du bleu pour l’accompagner, et non du rouge !

Et les bleus profonds

Vert et bleu est un duo qui fonctionne bien en toutes saisons, en fonction de leurs nuances. L‘hiver, pour une atmosphère apaisante et équilibrante émotionnellement, les tonalités profondes et plutôt sombres sont encore une fois à privilégier : bleu marine (ou navy), Klein et indigo seront parfaits. En somme, misez sur les bleus-verts, cet hiver.

Noir et anthracite

Le noir fait souvent peur en déco. Pourtant il apporte une sensation de luxe, d’élégance et d’intimité à un salon ou à une chambre. Il se marie très bien à des tons roses, mauves, mandarine, gris et bois. Un must pour cette saison froide !

Pour aller plus loin : coffret DécoBook, couleurs & bien-être, de Sophie Mouton-Brisse, aux éditions Eyrolles.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang