Apprendre à réaliser soi-même sa déclaration de revenus en ligne, gérer ses mails, rechercher des informations sur internet … Ce n’est pas forcément évident.

Une expérimentation est en cours dans quatre villes pilotes en France pour aider les citoyens à remplir leur déclaration de revenus en ligne. Grâce à des chèques «culture numérique pour tous», appelés #APTIC, les contribuables pourront se faire accompagner via un parcours de découverte des outils numériques.

A La Réole, Libourne, Saint-Denis de La Réunion et Romans-sur-Isère, le centre départemental des finances publiques distribue un bon « Parcours Numérique » aux personnes qui le souhaitent pour qu’elles bénéficient d’un accompagnement par un professionnel de la médiation numérique. Des ateliers collectifs ou des séances individuelles seront proposés.

Pour un atelier « déclaration de revenus », le participant devra se munir des trois identifiants se trouvant sur sa dernière déclaration de revenus et son dernier avis d’imposition.

Cap sur l’autonomie

L’objectif ? Pouvoir réaliser seul sa déclaration de revenus en ligne pour cette année et les suivantes mais aussi devenir plus autonome dans les démarches administratives et au quotidien.

Les personnes intéressées peuvent également en bénéficier en prenant directement rendez-vous avec le lieu de médiation numérique le plus proche de chez elles. Seule condition : appartenir au territoire d’expérimentation et donc relever d’un des centres départementaux des finances publiques pilotes de l’expérimentation.

Parmi les Français, 40% sont inquiets à l’idée d’accomplir des démarches en ligne et 16% de la population ne s’en sent pas capable. Pourtant, près de 8.000 acteurs de la médiation numérique proposent des services destinés à accompagner les citoyens dans les usages du numérique.