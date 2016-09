Marmande Décès de l'ancien directeur de l'hôpital

Alain Hériaud qui dirigeait le CHU de Bordeaux Pellegrin, nommé en 1986, directeur général de l’établissement depuis 1997, vient de nous quitter à l’âge de 67 ans. S’il a su hisser le «Tripode» de Bordeaux parmi les plus importants hôpitaux européens en matière de recherche notamment, Marmande et le Lot-et-Garonne pourront le regretter. Alain Hériaud, diplômé de l’école nationale de la santé publique et docteur ès sciences économiques, a débuté sa carrière à Chartres avant d’être nommé attaché de direction au centre hospitalier d’Agen (1977-1979) puis directeur du centre hospitalier de Marmande de 1979 à 1984.

Il n’avait pas oublié Marmande et Alain Hériaud fit le nécessaire pour le lactarium, alors propriété de la Croix-Rouge, menacé de disparaître, soit rattaché au CHU de Bordeaux, mais aussi à cette importante coopération hospitalière territoriale qui permet aux hôpitaux de proximité comme Marmande de garder leur raison d’être en milieu rural, manifestant ainsi son engagement pour la défense du service public hospitalier.