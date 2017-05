Pour démarrer leur saison à sept, les Counifles avaient décidé d’étrenner leurs nouveaux maillots au Howard Hinton, le tournoi international de Tours. L’association présidée Jonathan Devin n’était pas là pour faire de la figuration et elle l’a vite démontré. L’équipe composée de joueurs du comité Côte d’Argent et du comité Côte Basque Landes a survolé la phase de poules en infligeant deux fessées (55-0 face aux Show 7’s et 35-0 face aux 7 Salopards).

Les Counifles terminent fort

Ensuite, les débats se sont resserrés à partir du huitième de finale avec une courte victoire face à la sélection nationale suédoise (15-7). Le parcours des Counifles s’est arrêté en quart de finale (7-12), malgré un bon départ face aux Chab’s 7. Ils ont ensuite gagné contre les Beegees et Orléans pour s’adjuger la cinquième place.

Les Free Sevens remportent “la plate”

Pour les Bro 7 et les Impala, deux nouvelles associations girondines, les débuts ont été plus compliqués. Elles ont réussi à développer du jeu mais n’ont pas réussi à intégrer le top 10. Elles peuvent rectifier le tir au Ryan’z Seven, le 10 juin à Lormont, où elles évolueront à domicile. Au Challenge Howard Hinton, qui s’adresse aux équipes élite, les Free Sevens de Bassens ont terminé à la cinquième place en remportant la finale de ce qu’on appelait anciennement “la plate” face au comité Midi-Pyrénées (19-12).